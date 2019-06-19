"Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den yargılandığı dava

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu. Duruşmayı "balyoz davası"nda yargılanan ve beraat eden bir kısım emekli asker de takip etti.

Diken, tutuklandığı tarihte hakkındaki dosyada hiçbir delil olmadığını savunarak, 3 yıla yakın bir tutukluluk süresinin söz konusu olduğunu ve bu sürenin makul olmadığını belirtti.

Tahliyesini talep eden Diken, "Başkalarının kaçmış olması benim de kaçacağım anlamına gelmez. 3 çocuğum var. Nereye kaçacağım." dedi.

Diken'in avukatı, müvekkilinin herhangi bir ByLock kaydı olmadığını belirterek, "Çocukları örgütün okullarına gitmedi. Balyoz davasında varsa bir kusuru ayrı bir soruşturma var. O soruşturma sonuçlanmadı. Ailesi mağdur. 3 çocuğu üniversite çağında. En başından beri mesleğine bağlı birisi. Tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.