Balyoz davası savcısı Kırbaş'a 10 yıl hapis cezası (1)

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) "Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Savaş Kırbaş'ın "Anayasayı ihlal" ve "TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine karar verildi.

