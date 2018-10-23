Balyoz hakiminin 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) BALYOZ Davası'na bakan üye hakim tutuklu sanık Ali Efendi Peksak'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcının mütalaasının ardından söz alan sanık Peksak, "Tutukluluğumun 830. günündeyim. Somut olarak 'Şu eylemi yaptın' denilmedi. Toplanacak delil yoktur. Savcı, hakkımda kaçacak olacağım şüphesiyle tutukluluğumun devamını istedi. Kaçacak olsam hakkımda 2014 yılında soruşturma olduğunda kaçardım. Suç işlemedim ki, kaçayım. Kendimden eminim. Pasaport bile almadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SANIK PEKSAK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Çağlayan'da bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmada tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile şikayetçi CHP eski milletvekili Dursun Çiçek hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer, Sanık Peksak'ın en son Kocaeli Hakimi olarak görev yaptığını, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock sistemine toplamda 26 bin 224 kez bağlandığının belirlendiğini ifade etti. ByLock programına örgütün talimatıyla dahil olduğu tespit edilen sanığın örgütün yer altına çekildiği 17-25 Aralık sürecinden sonra da gizlilik içerisinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlatılan mütalaada, ByLock üzerinden paylaşıldığı bilinen bir kısım örgütsel toplantı ve organizasyonların düzenlenmesiyle ilgili mesajlaşmalar ile 2014 yılının Ekim ayında yapılan HSYK seçimlerine örgütün desteklediği sözde bağımsız adaylara verilecek oyların hesaplanması ve bu adaylara oy toplanması planlamalarına ilişkin konuşmalara dahil olarak örgüt üyeliğini devam ettirdiği ifade edildi. Mütalaada terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm Anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğu, sanığın da özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandığı ve örgütün yargı ayağı uzantısı tarafından gerçekleştirilen kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen sahte, hukuka aykırı delillere dayanan kurgu yargılamanın sanığın da içinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından gerçekleştirildiği, sanığın davanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, bu süreçte bir çok hukuksuzluğa imza attığı, birçok mağduriyete sebebiyet verdiği vurgulandı. Sanığın örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen mütalaada, sanık Peksak'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi ile tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.