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Balyoz kumpasına ilişkin yargılamaya devam edildi

04.03.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün Balyoz kumpasına ilişkin Mehmet Baransu’nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ’nün Balyoz kumpasına ilişkin Mehmet Baransu’nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dava dosyasının mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Balyoz kumpasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ve tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, davanın geldiğini aşama nedeniyle dosyanın esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için duruşma savcısına gönderileceğini kaydetti.
Duruşmada savunma yapan sanık Baransu, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.
Balyoz davasında FETÖ’nün sahte delilleriyle yargılandığı için davaya müdahil olan emekli Kurmay Albay Suat Aytın ise duruşmadaki beyanında kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talebinin olmadığını söyledi.
Sanık Baransu’nun kovuşturmanın genişletilmesi talebinin reddine karar veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme, dosyanın mütalaa için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran’a erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin’in 35 yıl ile 75 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un ise 20 yıl ile 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK’ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri belirtiliyor.

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