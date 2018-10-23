"Balyoz planı" davası eski hakiminin FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - "Balyoz planı" davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak'ın, "darbeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlarından yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı. Duruşmada, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek de katılan sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Peksak'ın ByLock isimli örgütün gizli haberleşme programını kullandığını, 26 bin 224 kez girişinin bulunduğunu, bu durumun KOM ve BTK kayıtlarıyla sabit olduğunu belirtti. Sanığın, FETÖ üyelerinin bir kısmı tarafından kullanılan ByLock isimli gizli mesajlaşma programına örgütün talimatıyla dahil olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın, örgütün yer altına çekildiği, 17-25 Aralık sürecinden sonra da gizlilik içerisinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Örgüt elemanlarının yüksek makamlara getirilmesi projesi kapsamında sanığın da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandığı anlatılan mütalaada, "Örgütün yargı ayağı uzatması tarafından gerçekleştirilen, kamuoyunda 'Balyoz' davası olarak bilinen sahte, hukuka aykırı delillere dayanan kurgu yargılamanın sanığın da içinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından gerçekleştirildiği, sanığın yargı kararı ya da takdiri kılıfı altında söz konusu davanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, süreçte birçok hukuksuzluğa imza attığı, birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verdiği" belirtildi. Mütalaada, İstanbul Adliyesi 2013 yılı denetiminde, Peksat'ın örgütsel amaç ve politikalar doğrultusunda parlatılması ve gelecekte önemli görevlere getirilmesini sağlamak amacıyla, hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma yapılan ve meslekten ihraç edilen HSYK eski müfettişi tarafından sanığa yüksek not takdir edildiği aktarıldı. Bunun yanında tanık Mehmet Hamzaçebi'nin sanığın staj döneminden 2015 yılına kadar cemaatle bağlantısı olduğunu bildiğine dair beyanı, yine gizli tanık Sinop'un sanığın cemaatle bağlantısını duyduğuna dair aleyhe beyanlarının olduğu belirtildi.