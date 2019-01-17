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"Balyoz planı" davası eski hakiminin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - "Balyoz planı" davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı.

Duruşmada, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aydın, Abdullah Gavremoğlu ve Ahmet Yavuz da katılan sıfatıyla hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Peksak, ByLock kullanmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Cemal Temizöz, Balyoz davasında bir düşman ceza hukukunun uygulandığını belirterek, bunun uygulayıcılarından birinin de sanık Peksak olduğunu söyledi.

Balyoz davasıyla darbeye giden süreçte yol temizliğinin yapıldığını anlatan Temizöz, sanığın sadece silahlı terör örgütü üyeliğinden değil, iddianamede istenen diğer suçlardan da ceza alması gerektiğini ifade etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa yöneltilen "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek" suçlarından beraatine karar verdi.

Peksak'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, önce 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı yarı oranında artırarak eski hakim Ali Efendi Peksak'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, davaya müdahil olan 11 kişinin her biri için belirlenen avukatlık ücreti 5 bin 450 liranın da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ali Efendi Peksak'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün nihai amacı doğrultusunda süreklilik arz eden eylemleriyle örgütü üyesi olduğu belirtiliyor.

Sanığın kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandığı aktarılan iddianamede, sahte/hukuka aykırı delillere dayanan kurgu Balyoz planı yargılamasının Peksak'ın da içinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından gerçekleştirildiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanığın, "anayasal düzeni, hükümet ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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