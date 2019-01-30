HABER

Balyoz savcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Balyoz Davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın FETÖ’den yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kaplan’ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini istedi.Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan ’’Balyoz Planı’’ davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi.İstanbul 23.

Balyoz Davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın FETÖ’den yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kaplan’ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini istedi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan ’’Balyoz Planı’’ davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Kaplan’ın FETÖ’nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla verdiği talimat doğrultusunda örgüt içi iletişim programı ByLock’u kullandığı anlatıldı.
Sanık Kaplan’ın yaklaşık 30 yıl boyunca terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarılan mütalaada, 2014 HSYK seçimlerinde yoğun şekilde FETÖ’nün sözde bağımsız adayları lehine çalıştığı ve oy istediği, adliyede görev yapan hakim ve savcılar hakkında fişleme faaliyetinde bulunduğu, Gölcük Cumhuriyet savcısıyken Poyrazköy soruşturması ile ilgili talimat araması yaptığı kaydedildi.
Sanık Kaplan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından dava açıldığı ancak suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu maddelerden beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, sanık Kaplan’ın örgüt içindeki konumuna bağlı kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve güttüğü amaç göz önüne alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
(Özel) Genç çifte tekme tokat saldırı anı kamerada(Özel) Genç çifte tekme tokat saldırı anı kamerada
Yakayı ele veren sigara hırsızları tutuklandıYakayı ele veren sigara hırsızları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.