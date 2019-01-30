Balyoz savcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Balyoz Davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın FETÖ’den yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kaplan’ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan ’’Balyoz Planı’’ davası savcılarından Hüseyin Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Kaplan’ın FETÖ’nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla verdiği talimat doğrultusunda örgüt içi iletişim programı ByLock’u kullandığı anlatıldı.

Sanık Kaplan’ın yaklaşık 30 yıl boyunca terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarılan mütalaada, 2014 HSYK seçimlerinde yoğun şekilde FETÖ’nün sözde bağımsız adayları lehine çalıştığı ve oy istediği, adliyede görev yapan hakim ve savcılar hakkında fişleme faaliyetinde bulunduğu, Gölcük Cumhuriyet savcısıyken Poyrazköy soruşturması ile ilgili talimat araması yaptığı kaydedildi.

Sanık Kaplan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından dava açıldığı ancak suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu maddelerden beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, sanık Kaplan’ın örgüt içindeki konumuna bağlı kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve güttüğü amaç göz önüne alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



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