"Balyoz'da kumpas" davasında ara karar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ses kaydının bulunduğu bir CD'nin, ikametindeki aramada ele geçirildiğinin iddia edildiğini kaydeden sanık Baransu, "O kasetin benim evimde bulunduğuna dair bir kayıt var mı göreceğiz. O arama tutanaklarında imzam var mı göreceğiz. Ben 8 kez gözaltına alındım. Yurt dışına falan da kaçmam FETÖ'cüler gibi. Kimsenin haddine değil bana terör örgütü üyesi demek. Ben cesaretli olduğum için bu haberleri yaptım. Bu haberler o yüzden bana geldi." dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Baransu, dosyanın tek tutuklusunun kendisi olduğunu belirterek, hukuk sistemiyle ilgili bütün algılarının değiştiğini, çürütülen iddiaların dahi iddianameye konulduğu söyledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu ile sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur'un avukatları katıldı. Müştekiler Dursun Çiçek, Hüseyin Hançer, Ahmet Yavuz ve Suat Aydın da salonda hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi.

Sanık Baransu, Balyoz haberleri yapmadan 9 gün önce sağlık sorunları olan bir çocuğunun dünyaya geldiğini, bu süreçte ameliyat parasını toplamak için uğraş verdiğini söyleyerek, "O kadın (eski eşi Esra Konur) gelecek buraya. Bu kadar haince iftira atacağını tahmin etmiyordum. Tuncay Opçin bana para veriyormuş ya, hani ben FETÖ'cüymüşüm ya... Ben hastane hastane gezdim. Oğlumun ameliyatı için arabamı satma planları yapıyordum. En son özel sağlık sigortasıyla ameliyat yapıldı. O kadın o süreçte neler yaşadığımı biliyor. Ayrıldığım için yaptı bunu." ifadelerini kullandı.

Baransu'nun savunmasına bir sonraki duruşmada devam edileceği belirtilirken, diğer sanıkların avukatları da söz alarak beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dinlenilecek tanıklar arasında sanığın eski eşinin de bulunması ve sanığın aralarındaki husumet nedeniyle tanık üzerinde baskı kurma ihtimali bulunması ile öngörülen cezanın alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesi doğurmasını dikkate alarak Baransu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.