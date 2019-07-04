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’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:07 | Son Güncelleme

Balyoz davasında cezaevinde kansere yakalanan emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak vefatının 4.

’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı

Balyoz davasında cezaevinde kansere yakalanan emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak vefatının 4. yılında mezarı başında anıldı.
Deniz Kuvvetleri’nde ‘Donanma’nın Kutup Yıldızı’ olarak bilinen Çakmak için Karacahamet Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törenin ardından mezar başında Çakmak’ın hayrı için lokma dağıtıldı. Acısının sıcak olduğunu ifade eden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, “Bu 4 yıl bizim geleceğimiz gitti. Benim eşimin en güzel zamanı torunlarıyla oynayacağı zamandı. Ama geleceği elinden alındı. İçim soğudu mu hayır. Çünkü bedelini ödeyemeyecekler. Benim eşimi geri getiremeyecekler. Bir kızımın gelinliğimi hapishanede gördü. İki kızının da güzel günlerini göremedi. Bir torunun 6 aya kadar gördü. Bir takım hayalleri vardı. Hiç birini gerçekleştiremedi. Onların da benim yaşadığım şeylerin bazılarını yaşamalarını istiyorum” dedi.
Balyoz davasında 18 yıl hapse çarptırılıp Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderilen Cem Aziz Çakmak cezaevinde rahatsızlanmıştı. 1 Şubat 2014’te Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporla Çakmak’ın akciğer kanseri olduğu tespit edilmiş, infaz savcılığı Cem Aziz Çakmak’ın cezasını 6 ay erteleyip tahliye etmişti.

’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı

’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı

’Balyoz’dan tutuklandıktan sonra kansere yakalanan emekli Tuğamiral Çakmak mezarı başında anıldı

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