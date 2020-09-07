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  4. Balyozla duvarı kıran itfaiye ekibi alevler karşısında zor anlar yaşadı

Balyozla duvarı kıran itfaiye ekibi alevler karşısında zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Antalya’da tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını, itfaiye güçlükle söndürdü.

Antalya’da tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını, itfaiye güçlükle söndürdü. Balyozla duvarı kıran itfaiye ekibi alevler karşısında zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde tadilat yapan iki işçi, odun talaşı dolu depo bölümünden dumanların yükselmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İşçiler birinci kattaki depodaki yangının çıkış yerini belirlemeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, merdiven açarak dumanların çıktığı alana ulaştı. Maske ile dumanların arasına giren itfaiye erleri söndürme çalışması yaptı. İki işçi ise dumanların arasında itfaiyenin çalışmasını takip etti. Dumanın yoğunlaşması üzerine itfaiye ekipleri, iki işçiyi bölgeden uzaklaştırdı. Tüm müdahaleye rağmen alevler kontrol altına alınamayınca ekipler balyoz yardımıyla deponun yan duvarlarını kırdı. Deponun içine hava girmesiyle birlikte alevler dışarı çıktı. Talaşın içten içe yanmasının devam etmesi üzerine ekipler bu kez, alttaki depo kapağını açtı. Kapaktan içeri su verilerek talaşın yere dökülmesi sağlandı. Hem alttan hem üstten yapılan çalışmayla yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

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