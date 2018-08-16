Balyozla iPhone kırarken videonun sonundaki ses sonradan sosyal medyayı salladı

iPhone telefonlarını kıran grubun videosu sosyal medyada olay oldu. Çok sayıda paylaşım ve yorum alan videonun sonundaki detay ise dikkatlerden kaçmadı. Videoda balyozu eline alan kişi, yanındaki gençlerden topladığı iPhone'ları tek tek parçaladı.

Ancak videonun sonunda duyulan bir iPhone sesi orada bulunun gençlerden birinin telefonunu sakladığı yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyada yayılan o video.

