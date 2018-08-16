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Balyozla iPhone kırarken videonun sonundaki ses sonradan sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

ABD ürünlerini 'boykot' çağrısı sonrası iPhone telefonlarını balyozla parçalayan grubun çektiği videonun sonunda duyulan iPhone sesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Bu görüntü sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

iPhone telefonlarını kıran grubun videosu sosyal medyada olay oldu. Çok sayıda paylaşım ve yorum alan videonun sonundaki detay ise dikkatlerden kaçmadı. Videoda balyozu eline alan kişi, yanındaki gençlerden topladığı iPhone'ları tek tek parçaladı.

Ancak videonun sonunda duyulan bir iPhone sesi orada bulunun gençlerden birinin telefonunu sakladığı yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyada yayılan o video.

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Anahtar Kelimeler:
Balyoz iPhone boykot ABD ürünlerini boykot

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
saçma bir düşünce parasını verdiğin telefonu neden kırıyorsun. eskiyene kadar kullan sonra yenisini alırken bir başka marka al.
ÇOK İYİ SHOW YAPIYORSUN.ALLAH BİLİR BOZUK YADA ÇAKMA İPONELERİ PARÇALIYORSUN. BİRDE ŞU DİKKATİMİ ÇEKTİ 1.18 SANİYEDE İPONE TELEFONU ÇALIYORDU.O SES NERENDEN GELİYORDU BİR TÜRLÜ ANLAM VEREMEDİM
Bre cahil cühela telefonu almışsın parasını ödemişsin ne diye kırıyorsun eldeki küffar mallarını kırmaya kalkarsan totondaki donu yakmayla başlaman lazım totondaki malım yerli malı diyorsan o ayrı
ülkemizin neden ilerlemediğinin net gösterisidir. giderin gelirinden fazla ise iflas etmek kaçınılmazdır. cari açığımız ortada, gelirimizin iki üç misli falzsı açığımız var. 2 liraya ürettiğimiz bir şeyi dışarıya 1 liraya satıyoruz. ve millet reyis çok yaşa demeye devam ediyor. aptalla bir milletiz. hepsi bu.
maket telefonlarla gösteri yapılmaz. 5 telefondan birinin demi bataryası yanmaz. Zeka 0 0 0
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