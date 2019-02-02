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Balyozla kapıyı kırıp, gaz kaçağı olan evdeki Afgan anne çocuklarını kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

BOLU’da, gaz kaçağının olduğu evde kilitli kalan Afganistan uyruklu anne ile 4 ve 8 yaşları arasındaki 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı balyozla kırılarak kurtarıldı. Büyük panik yaşayan çocukları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Balyozla kapıyı kırıp, gaz kaçağı olan evdeki Afgan anne çocuklarını kurtardılar

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, gaz kaçağının olduğu evde kilitli kalan Afganistan uyruklu anne ile 4 ve 8 yaşları arasındaki 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı balyozla kırılarak kurtarıldı. Büyük panik yaşayan çocukları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afganistan uyruklu Farahnaz Faizi, evin kapısını kilitledikten sonra çocuklardan biri anahtarı kaybetti. İçeride kilitli kalan anne Farahnaz ile çocukları Niayis (8), Meysa (6), Muhammed (5) ve Sarah (4) mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince, balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Anne ve çocuklarının yardım çağrılarını duyan komşuları, polise haber verdi.
Bölgeye sevk edilen polis, apartmanın doğal gaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polis bu sırada demir kapıdan atlayıp balkonun bulunduğu bölüme giderek, gazdan etkilenmemek için balkona çıkan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Büyük korku yaşayan aileyi sakinleştirmek için ekipler, çaba harcadı.
Çocuklardan Muhammed’i kucağına alıp ambulansa götüren polis memuru onları kurtardıklarını ve korkmamalarını söyledi. Küçük Muhammed de polise teşekkür etti. 112 Acil personeli de balon yaptığı lastik eldiveni küçük Muhammed’e vererek sakinleşmesini sağladı. Çocuklar, babalarının çalışmak için Sakarya’nın Adapazarı ilçesine gittiğini söyledi. Türkçe bilmeyen ailenin yaşadığı korku, görenleri üzdü.

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Balyozla kapıyı kırıp, gaz kaçağı olan evdeki Afgan anne çocuklarını kurtardılarBalyozla kapıyı kırıp, gaz kaçağı olan evdeki Afgan anne çocuklarını kurtardılarBalyozla kapıyı kırıp, gaz kaçağı olan evdeki Afgan anne çocuklarını kurtardılarBalyozla kapıyı kırıp, gaz kaçağı olan evdeki Afgan anne çocuklarını kurtardılar

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