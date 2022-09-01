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  4. Balyozla yıkarken fark etti, delikten bakınca hemen polisi aradı

Balyozla yıkarken fark etti, delikten bakınca hemen polisi aradı

01.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da müstakil bir evde yaşayan Mustafa Bulut, bahçesinde, önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyozla yıktığı sırada zeminde delik oluştu. Aşağıya baktığında ise taşların arasında kafatası olduğunu düşündüğü bir cisim gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu gerçek ortaya çıktı

İlginç olay Adana'nın Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi.

Ev sahibi Mustafa Bulut, bahçede önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyoz ile kırmaya başladı. Bu sırada zeminde geniş bir delik belirdi. Delikten bakan Bulut, içerideki taş yığınlarının arasında kafatası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

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"KAFATASINI GÖRÜNCE POLİSİ ARADIK"

Delikten bakınca şaşırdıklarını ifade eden Bulut, "Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

Adrese gelen ekipler, zemini kırarak genişletti. Yapılan çalışmada kafatası zannedilen cismin, taş olduğu belirlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kafatası
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