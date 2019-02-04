Bambaşka bir dünya! Oraya giden hayran kalıyor

Özellikle fotoğraf sanatçılarının büyük ilgi gösterdiği Giden Gelmez Dağları eşsiz güzellikleriyle hem ziyaretçilere benzersiz manzaralar sunuyor hem de spor yapma imkanı sağlıyor. İşte görenlerin hayran kaldığı manzaradan bazı kesitler...

Fotoğraf sanatçıları ile doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları

Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, yaklaşık iki metre yağan karın oluşturduğu eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunu grup, Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları'nda, doğal güzelliklerini gezerek hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor.

Doğa tutkunları Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti.

Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekiptekiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Zirvede bulutların üzerinde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren doğaseverler, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bildirdi.

'İNSANLARIMIZI DAĞ VE DOĞAYA BEKLİYORUZ' Tırmanış ekibinde aktif rol üstlenenler, spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını araladıklarını aktardı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden doğa tutkunları şunları söyledi: