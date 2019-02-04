HABER

Bambaşka bir dünya! Oraya giden hayran kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Orta Torosları'nı oluşturan Giden Gelmez Dağları, Konya ve Antalya arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ile ziyaretçilerini karşılayan Giden Gelmez Dağları, doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için benzersiz bir deneyim yaşama imkanı sunuyor.

Özellikle fotoğraf sanatçılarının büyük ilgi gösterdiği Giden Gelmez Dağları eşsiz güzellikleriyle hem ziyaretçilere benzersiz manzaralar sunuyor hem de spor yapma imkanı sağlıyor. İşte görenlerin hayran kaldığı manzaradan bazı kesitler...

Fotoğraf sanatçıları ile doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları

Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, yaklaşık iki metre yağan karın oluşturduğu eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.
Düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunu grup, Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları'nda, doğal güzelliklerini gezerek hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor.
Doğa tutkunları Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti.
Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekiptekiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.
Zirvede bulutların üzerinde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren doğaseverler, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bildirdi.

'İNSANLARIMIZI DAĞ VE DOĞAYA BEKLİYORUZ'

'İNSANLARIMIZI DAĞ VE DOĞAYA BEKLİYORUZ'
Tırmanış ekibinde aktif rol üstlenenler, spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını araladıklarını aktardı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden doğa tutkunları şunları söyledi:
"Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey. Metrelerce karda bile tırmanma aşkını insanlar kendinde görebiliyor. İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz." (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orta Toroslar Giden Gelmez Dağları

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ekibi dünyanın en son noktasında!

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var

Bursa'da mide bulandıran olay! Küçük yaştaki baldızının fotoğrafları bilgisayarından çıkmıştı... Cezası belli oldu

Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarında bulununca...

Günlük burç yorumları 4 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Adana'da tabureli, bıçaklı, silahlı 'küfür kavgası' kamerada!

Küfürleştikleri kahvehane önünde yeniden karşılaşınca... Dehşet!

İstanbul Esenler'de şehir magandaları dehşet saçtı! 1'i bebek 3 yaralı

Asker uğurlamasında dehşet saçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.