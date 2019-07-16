HABER

Bamya bu yıl kıymetli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde tarladan sofraya binbir emekle gelen bamyanın üretimi, zahmetinden dolayı azalınca, fiyatı da katlandı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde tarladan sofraya binbir emekle gelen bamyanın üretimi, zahmetinden dolayı azalınca, fiyatı da katlandı. 40 yıldır geçimlerini bamya üretimiyle sağlayan Halil (68) -Sevim Kavaklı (66) çifti de, yetiştiriciliği zor ve zahmetli olan ürünün, bu yıl altın kadar kıymetli olduğunu söyledi. Urla'nın İçmeler Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Sevim Kavaklı çifti, kendilerine ait 3 dönüm araziye ektikleri bamyanın hasadına başladı. 40 yıldır bamya yetiştiriciliği ile uğraşan ve geçimlerini de bu şekilde sağlayan Kavaklı çifti, yetiştiriciliği zor ve zahmetli olan ürünün, bu yıl değer bulduğunu belirtti. İlkbaharda ekimi yapılan, haziran ayının ortalarında da hasadı başlayan bamyanın, özellikle toplama aşaması hayli yorucu. Bu nedenle çiftçilerin birçoğu bamya üretiminden vazgeçti. Tarladan sofraya binbir emekle gelen bamyanın üretimi, zahmetinden dolayı azalınca, fiyatı da katlandı. Tarlasındaki ürünün her gün bir kısmını toplayarak pazarda satan Halil Kavaklı, herkesin bamya yetiştiremeyeceğini dile getirdi. KİLOSU 15 TL'DEN SATILIYOR Sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde ürünü topladıklarını söyleyen Kavaklı, "Zahmetli bir ürün. Toplarken elini, ayağını kaşındırır. O nedenle eldiven takarak topluyoruz. Fazla olunca toplaması sıkıntılı. Sağlıklı insan bile bu iş ile fazla uğraşamaz" dedi. Ürünün çıktığı ilk günler kilogram fiyatının 30 TL olduğunu, bunun da tüketicilerce eleştirildiğini kaydeden Kavaklı, "Ürünün pahalı olmasının nedeni, yetiştirilmesindeki zahmetten kaynaklanıyor. Ayrıca bu yıl ekim az yapıldı. Yorucu bir iş. Alışık olmayan insan bunu kolay kolay toplayamaz" diye konuştu. Kimi üreticilerin topladıkları bamyaları kendilerinin pazarladığını, kimilerinin ise pazarlayamadıkları için toptancılara verdiklerini anlatan Halil Kavakçı, "Toptancılar kilogramını 7-8'TL'den alıyor. Ama genelde kendileri kilogramını 15 TL'den satıyor" dedi. PAZARDA SATIYORLAR Sevim Kavaklı da, topladıkları bamyaları yarım kilogram olacak şekilde paketlediklerini, bu paketleri kadınlar pazarında sattıklarını, bazı kişilerin de bamyayı pişirip öyle sattığını anlattı. Kavaklı, topladıkları bamyayı aracısız olarak sattıkları için emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Kavaklı çiftinin torunları Derin Kavaklı (9) da, yaz aylarında hasat için yardıma geliyor. Derin Kavaklı, bamya toplamaya yardımcı olduğunu, ancak bunu yaparken çok yorulduğunu söyledi.

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
(Özel) - Vefalı damat düğün sonrası soluğu hastanede aldı(Özel) - Vefalı damat düğün sonrası soluğu hastanede aldı
Vali Yerlikaya Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu ve özek sektör temsilcileriyle bir araya geldiVali Yerlikaya Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu ve özek sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.