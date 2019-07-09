HABER

Bamya kilosu 18 TL'lik etiketi ile cep yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

LEZZETİYLE damakları şenlendiren bamya, etiketiyle cep yakıyor.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - LEZZETİYLE damakları şenlendiren bamya, etiketiyle cep yakıyor. Tarladan sofraya binbir zahmetle getirilen bamya, kilosu 18 TL'den satışa çıkarılıyor. Besin değeri yüksek, vitamin, magnezyum ve mineral deposu olan bamya, pazar tezgahlarına düştü. Kilogram fiyatı 10- 20 TL arasında değişen bamyayı satamadıklarını söyleyen pazarcı esnafı, fiyatların gelecek günlerde daha da artacağını vurguladı. Evli ve 3 çocuk annesi pazarcı Özlem Sezin, bamyanın fiyatının yüksek olmasının yetiştirme ve toplanma aşamasındaki zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Sezin, "Bamya, toplaması zor, eziyetli bir ürün. Buna rağmen fiyatı normal. Bana göre en az 15 lira olmalı ki çiftçinin de satanın da emeği korunmalı" dedi. Bamya satışı yapamadıklarını kaydeden Sezin, alıcılarda para olmadığını bu nedenle ürünü tarladan geliş fiyatına satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bamyanın kilogramını 18 TL'den satan pazarcı Okay Tunç da fiyatının normal olduğunu öne sürerek, şöyle dedi: "Bamya üretimi emek ister. Bamya üreten bir çiftçi, başka bir işle uğraşamaz. Her gün ilgi ister. En zor işçiliktir. İlaçlaması, sulaması, gübrelemesi ayrı ayrı. Bamya çiçek açıyor. Bunun için sabah ezanında kalkarsın karanlıkta açmış bamyaları toplarsın. Yetiştirilmesindeki emeği bilmeyenler, pahallılığını anlayamaz. Bu emeğe göre fiyatı az bile. Ayrıca çok az yetişiyor. Bu nedenle fiyatı düşmez, aksine artabilir. Bamya alıcı bulsa, fiyatı daha da yükselir. Alıcı olmadığı için fiyatı düşük." Pazarcı Cemal Üçgül ise bu yıl fazla ekim yapılmadığı için ürünün az olduğunu söyleyerek, "Bamyanın toplaması çok zor. Zahmetli bir ürün olduğu için bir çok kişi ekmekten vazgeçiyor. Bu nedenle ürün az, bu da fiyatını etkiliyor. Ancak müşteriler fiyatını yüksek olarak algılamasın, gerçekten bunun eziyetini üreten, tarlada çalışan bilir. Ayrıca gübre, ilaç, mazot fiyatları yüksek. Bu da ürünün satış fiyatına yansıyor" diye konuştu. Geçen hafta bamyayı 10 liraya aldığını şimdi ise fiyatının 18 TL'ye çıktığını kaydeden Aysel Güler de artık kiloyla alamadığını, yalnıza 250 gram alabildiğini belirtti.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Bu kursa her meslekten talep varBu kursa her meslekten talep var
Dehşeti yaşayan Tuğçe, hukuk mücadelesi başlattı (2)Dehşeti yaşayan Tuğçe, hukuk mücadelesi başlattı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında 'tek kişilik' mescit

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

AKOM’un önünde darbeci askerlerce vurulan 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...

Keşiş Dağları'nda Temmuz ayında kar yağdı

Temmuz ayında şaşırtan manzara!

Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.