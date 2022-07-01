'Bana ailemin kanı gerekli' deyip vahşice öldürmüştü! Abla katiline müebbet

Olay, 2020’nin kasım ayında, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emrah Tekin (21), ablası Hasret Yüksekkavas’ı (32) boğazından, karnından ve kolundan çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Daha sonra evden dışarı çıkarak elindeki bıçakla kendini bacağından yaralayan Tekin, olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Hasret Yüksekkavas hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Emrah Tekin, tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''PERİŞANIM, PİŞMANIM''

Katil zanlısı Emrah Tekin hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Emrah Tekin’in ‘kardeşi kasten öldürmek’ ve kendisini engellemeye çalışan Ayçin A.’yı ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Emrah Tekin mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Emrah Tekin, “Perişanım, her şeye kandım diye böyle şeyler oldu. Çok pişmanım” dedi.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORU TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Önceki celsede, sanık Emrah Tekin için düzenlenen adli tıp raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilmişti. Sanığın avukatı ise mahkemeden akıl sağlığına ilişkin tekrar adli tıp raporu alınması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, yeniden adli tıp raporu alınmasına ilişkin talebin reddine karar vermişti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Tekin’i ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması gerekçesiyle sanık hakkında 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına hükmetti. Sanığın müşteki Ayçin A.’ya karşı ‘kasten yaralama’ suçundan yargılanması hakkında ise dosyanın ayrılmasına, mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi.

''BANA AİLEMİN KANI GEREKLİ''

Bir önceki duruşmada maktul Hasret Büyükkavas’ı evinde misafir ettiğini ve olay anında müdahale etmeye çalıştığını anlatan müşteki Ayçin A., “Olay günü Hasret bize geldi, Emrah da yanındaydı. Ben Emrah’ı eve sokmamasını istedim. Ben kısa süre dışarı çıktığımda eve girmiş. Oturma odasında ben, kızım ve kızımın arkadaşları ile Hasret ve Emrah oturuyorduk. Emrah bıçak çıkarıp oynamaya başladı. Hasret, Ağrı’daki abisinden bahisle ‘onu sen mi öldürdün’ dedi. Emrah da ‘evet öldürdüm, şimdi sıra sende’ dedi. Daha sonra Emrah birden Hasret’in üzerine atladı. Ben Emrah’a evimi terk etmesini söyledim. Benim yanıma gelerek bıçağı gırtlağıma dayadı ve ‘senin kanını almayacağım, bana ailemin kanı gerekli’ dedi. Daha sonra Hasret’in yanına giderek boynundan tutup bıçaklamaya başladı. Ben müdahale etmek isterken de bıçakla parmağımdan yaralandım” demişti.

“BEN BAKARKEN, HASRET’İN GIRTLAĞINI KESTİ VE BIÇAĞI ÜZERİNE ATTI”

Müşteki Ayçin A. beyanına şu sözlerle devam ederek, ''O aralıkta kızım ve arkadaşlarına yukarı çıkmalarını söyledim. Emrah, kardeşi Hasret’i defalarca bıçakladı. Ben yardım istemek için odadan çıkarken onlara baktım. Emrah ayaktaydı, Hasret ise yerdeydi. Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı. Ben sonra dışarı çıktım ve Emrah da çıktı gitti. Olay öncesinde akli dengesi yerinde gibi duruyordu. Anormal hiçbir durumu yoktu. Sanıktan şikâyetçiyim'' ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

