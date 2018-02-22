MAGAZİN

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Pop şarkıcısı ve moda tasarımcısı Nikki Lund çekici fiziği ve verdiği pozlarla beğeni topladı.

Yeni doğum yaptığı halde işine geri döndü! Seksi pozlarıyla plajı birbirine kattı

Kim Kardashian’ın arkadaşı Nikki’nin plaj şovu

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Oğlu Hendrix’in doğumundan 11 ay sonra son derece seksi bir mayoyla objektif karşısına geçen Lund çevredekilerin bakışlarını üzerine çekti.
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Kardashian kardeşlerin çocukluk arkadaşı olan 37 yaşındaki Nikki, televizyon fenomeni aile üyelerinin fiziklerini andıran vücuduyla Malibu sahilini birbirine kattı
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Ten rengi bir mayoyla tüm gün plajda poz veren Nikki, görenlere "Kim'in arkadaşı" dedirtti.
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Kim Kardashian nikki lund

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok tatlı ve çok seksi.. fizik muhteşem..
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