Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Yeni doğum yaptığı halde işine geri döndü! Seksi pozlarıyla plajı birbirine kattı
Kim Kardashian’ın arkadaşı Nikki’nin plaj şovu
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Oğlu Hendrix’in doğumundan 11 ay sonra son derece seksi bir mayoyla objektif karşısına geçen Lund çevredekilerin bakışlarını üzerine çekti.
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Kardashian kardeşlerin çocukluk arkadaşı olan 37 yaşındaki Nikki, televizyon fenomeni aile üyelerinin fiziklerini andıran vücuduyla Malibu sahilini birbirine kattı
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Ten rengi bir mayoyla tüm gün plajda poz veren Nikki, görenlere "Kim'in arkadaşı" dedirtti.
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