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  4. "Bana bıçak çekildi" diyen kadın, polisi görünce, "Siz benim sağ kolumsunuz" dedi

"Bana bıçak çekildi" diyen kadın, polisi görünce, "Siz benim sağ kolumsunuz" dedi

30.03.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pazar yerinden gelen bayılma vakası ihbarına giden 112 ekipleri adeta zamanla yarıştı. İlk müdahalenin ardından sedyeye bindirildiği sırada kendisine bıçak çekildiğini iddia eden kadın, polisi görünce, “Siz benim sağ kolumsunuz, bana yardımcı olun” dedi.

"Bana bıçak çekildi" diyen kadın, polisi görünce, "Siz benim sağ kolumsunuz" dedi

Her hafta başı kurulan semt pazarında, bir kadının senkop (bayılma) geçirdiği yönünde 112’ye ihbar geldi. Ambulans giremediği için olay yerine koşarak ulaşan sağlık ekiplerinin zamanla yarışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.

112 GÖREVLİSİNİN TESELLİSİ YAŞLI KADINI RAHATLATTI

İlk müdahalenin ardından konuşan kadın, kendisine bıçak çekildiğini iddia etti. 112 görevlisi ise, “Üzülme teyze kimse sana şu an bıçak çekmiyor. Sıkma canını” diyerek teselli etti.

Sedyeye bindirildiği sırada da polisi gören kadın, “Size sesleniyorum, bana yardımcı olun. Siz benim sağ kolumsunuz” dedi. Yaşlı kadın, 112 ekiplerinin yardımıyla ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(İHA)

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Tekirdağ
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