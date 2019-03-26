"Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"nin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - İran-Türkiye ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Kanyon AVM'deki gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İranlı yönetmen Mehrdad Ghaffarzadeh, çok özel bir film olduğunu dile getirerek, "Özel günler geçirdik. Böyle bir filmi ilk kez yaptık ve tabii ki çok zordu. Çünkü ilki denemek istedik. Sektördeki başka arkadaşlarımıza da bir yol açtık aslında." dedi.

Ghaffarzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu benim için çok önemli ve değerli bir tecrübeydi. İran ve Türkiye arasında bunca yıl sonra ortak bir film yapmak çok kıymetli. Bundan sonra da başka bir film daha yapacağım ama tamamen tüm ekip Türk olacak. Senaryosunu yazıyorum, birkaç ay içinde bitecek. Konusu da tüm dünyanın ortak bir problemi olacak. Bu film İran'da da 1 ya da 1,5 ay sonra vizyona girecek. Sosyal medyada da çok güzel tepki aldık. Hem Türk hem İranlılar büyük bir ilgi gösterdi. Herkes merakla bekliyor."

Filmin başrol oyuncularından Yusuf Çim, gala dolayısıyla çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Benim için tarifsiz bir duygu. 40 yıl sonra Türkiye-İran ortak yapımı, uluslararası ve böyle büyük bir projede yer almak benim için büyük bir mutluluk. Çok heyecanlıyız. Altını çizerek söylediğimiz şey, aşkı gözlerde yaşamak. Dokunmadan, bakışlar ve hareketlerle o duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Yönetmenimiz bize bunu aktardı. Biz de bunu anlatmaya çalıştık. Çok keyifli ve güzel bir dünya kurduğumuzu, bunu hissettirdiğimiz ve hissettireceğimizi düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.