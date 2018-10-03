"Bana çocuğumu geri getirsinler"

Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki Yurtseven Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz, telefonla konuştuğu kızına, kaçıran kişilerin haklarındaki şikayetin geri çekilmesi konusunda baskı yaptıklarını söyledi.

Ramazan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün önce kızlarının kendilerini telefonla aradığını belirtti.

Kaçıran kişilerin telefonda kızına "babana şunu söyle, bunu söyle." diye talimat verdiklerini dile getiren Yılmaz, "Telefonla arayan kızım 'Baba şikayetini karakoldan geri al, eve döneceğim, televizyona çıkacakmışsın, çıkma.' dedi. Bunu kaçıranların baskısı nedeniyle söylediğini düşünüyorum. Ben de 'Kızım sen ne diyeceksen kendin söyle. Onların sana dediklerini bana söyleme' dedim." ifadelerini kullandı.

Kızının telefonda "Ben hamileyim." dediğini anlatan Yılmaz, "Hamileysen de kabülümsün. Her şeyini kabul ediyorum' kızım dedim. Böyle konuşunca telefonu yüzüme kapattılar. Beni aradıkları numarayı aradım, açmadılar. Numarayı savcılığa bildirdim. Yetkililerden bir an önce kızımı bulmalarını istiyorum." diye konuştu.