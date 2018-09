'Bana kim bakacak' dedi, altınlarını gasbeden eşinden şikayetçi olmadı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, 2 çocuğunun annesi T.Ç.'yi (25) boynundaki kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek, aldıktan sonra hortumla döven F.Ç. (25) hakkında, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'konutta silahla yağma', 'eşe karşı silahla basit kasten yaralama' ve 'kötü muamele' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada dinlenilen T.Ç., mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusuna "Engelli çocuğum var. Şikayetçi olsam bana kim bakacak? Şikayetçi değilim" diye yanıt verdi.

Olay, 7 Haziran 2017 tarihinde saat 19.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ç., iddiaya göre, tartıştığı eşi T.Ç.'nin boynunda kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek aldı. Daha sonra F.Ç., hortumla dövdüğünü eşini evden kovdu. Genç kadın, polise giderek, kocasından şikayetçi oldu. T.Ç.'nin şikayeti üzerine darp raporu alındı ve soruşturma başlatıldı.

HORTUM SİLAH SAYILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan F.Ç., eşinin boynundaki çeyrek altınlarını aldığını kabul etti. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından hazırlanan iddianamede, suçta kullanılan 'hortum' ve 'bıçak' silah niteliğinde sayıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede F.Ç.'nin 'konutta silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla, 'eşe karşı silahla basit kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla, 'kötü muamele' suçundan ise 2 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıl 8 aydan 17,5 yıla kadar hapsi istendi.

'ALTINLARI 1 HAFTA SONRA GETİRDİ'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan F.Ç., duruşmada yer almazken, eşi T.Ç. ise hazır bulundu. Kocasının at arabası ile kağıt toplarken kaza geçirdiğini, yaralandığı için hastanede yattığını belirten T.Ç., "O dönem hamileydim. Eşim at arabası ile kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyor. At aldığı için borcu vardı. Benden boynumdaki çeyrek altınları istedi. Ben de vermeyince bıçak ile kesip aldı. Daha sonra da beni hortum ile dövdü. Küsüp, annemin evine gittim. 1 hafta sonra altınları yapıp, geri getirdi. Bıçağı beni tehdit amaçlı değil kurdeleyi kesme amaçlı kullandı" diye konuştu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Server Şimşek, T.Ç.'ye şikayetçi olup, olmadığını sordu. Şikayetinden vazgeçen T.Ç., "Engelli çocuğum var. Şikayetçi olsam bana kim bakacak? Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve F.Ç.'nin ifadesinin alınabilmesi için duruşmayı erteledi.

