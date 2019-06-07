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“Bana Sesini Ver” projesi ile öğrencilerin engellilere bakışı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

“Bana Sesini Ver” isimli proje ile öğrencilerin, engelli bireylere yönelik bakış açıları değişiyor.Ekim ayının başlarında başlayan uluslararası bir e-twinning projesi olan “Bana Sesini Ver” isimli proje ortakları öğretmen Ahsen Doğanay (Ankara), Gülname Kayhan (Mersin), Ali Bilgin (Gaziantep), Hecer Çakır (Kocaeli), Mesude Düzağaç (Afyon) ve öğrencileri, çalıştıkça sosyal sorumluluk projesine dönüşen bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.Öğretmenler, kendi rehberliklerinde başladıkları projede Ekim ayında farklı web araçları kullanarak logo yapımını öğrenen öğrencilerin, Kasım ayında farkındalık oluşturma adına gözleri kapalı olarak resim çizmeye çalıştığını ve başarılı olamadıklarını söyledi.Bu çerçevede, Aralık ayında ünlü engellilerin çalışmalarına yer verilen projede, öğrencilere dünyaca ünlü Türk ressam Eşref Armağan’ın videolarının izletildiğini belirten öğretmenler, görmediği halde perspektif sanatını resimlerinde kullandığını öğrenen öğrencilerin, engelli bireylere olan bakış açısında değişiklikler meydana geldiğini kaydetti.Ocak ve Şubat ayı boyunca Brail alfabesini (görme engelliler için özel alfabe) öğrenmeye çalışan öğrencilerin Mart ayında Brail alfabesini kullanarak kendi adını yazabilir hale geldiğini belirten öğretmenler, “Nisan ayında sesli kitap okuma kampanyası başlatan okul öğrencileri hazırladıkları afiş ile herkesi görme engelli öğrenciler için kitap okumaya davet etti.

“Bana Sesini Ver” isimli proje ile öğrencilerin, engelli bireylere yönelik bakış açıları değişiyor.
Ekim ayının başlarında başlayan uluslararası bir e-twinning projesi olan “Bana Sesini Ver” isimli proje ortakları öğretmen Ahsen Doğanay (Ankara), Gülname Kayhan (Mersin), Ali Bilgin (Gaziantep), Hecer Çakır (Kocaeli), Mesude Düzağaç (Afyon) ve öğrencileri, çalıştıkça sosyal sorumluluk projesine dönüşen bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Öğretmenler, kendi rehberliklerinde başladıkları projede Ekim ayında farklı web araçları kullanarak logo yapımını öğrenen öğrencilerin, Kasım ayında farkındalık oluşturma adına gözleri kapalı olarak resim çizmeye çalıştığını ve başarılı olamadıklarını söyledi.
Bu çerçevede, Aralık ayında ünlü engellilerin çalışmalarına yer verilen projede, öğrencilere dünyaca ünlü Türk ressam Eşref Armağan’ın videolarının izletildiğini belirten öğretmenler, görmediği halde perspektif sanatını resimlerinde kullandığını öğrenen öğrencilerin, engelli bireylere olan bakış açısında değişiklikler meydana geldiğini kaydetti.
Ocak ve Şubat ayı boyunca Brail alfabesini (görme engelliler için özel alfabe) öğrenmeye çalışan öğrencilerin Mart ayında Brail alfabesini kullanarak kendi adını yazabilir hale geldiğini belirten öğretmenler, “Nisan ayında sesli kitap okuma kampanyası başlatan okul öğrencileri hazırladıkları afiş ile herkesi görme engelli öğrenciler için kitap okumaya davet etti. Okuldaki öğretmen, veli ve öğrencilerin büyük bir kısmının katıldığı sesli kitap etkinliğinde herkes seçtiği bir kitabı sesli olarak okudu ve bunu kaydederek Eba sistemine yükledi.
13 Mayıs Dünya Engelliler Günü’nde ortak oldukları okullardaki öğrenciler ile sözlerini paylaşarak sözlerinin Serya Baz, müziğinin Muharrem Baz’a ait olan “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri” şarkısını siyahlar giyinerek seslendirdi” ifadelerini kullandı.
Haziran ayında engelli arkadaşları için kendileri bir kitap yazıp sonrada bunu kendileri seslendirecek olan öğrenciler proje süresince yapılan webinarlarda bu proje sayesinde engelli bireylere karşı bakış açılarının çok değiştiğini, kendilerini onların yerine koyduklarında hayatın ne kadar zor olduğunu daha net anladıklarını ve onlara hayatı kolaylaştırmak için birçok çalışmalara yer verilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade ettiler.

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