HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kişi adliyeye sevk edildi

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla’da maske takmadığı gerekçesiyle kendisinin kimliğini isteyen polis memurlarına mukavemet eden ve polise “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyen şahıs adliyeye sevk edildi. Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “görüşeceğiz” diye yanıt verdi.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Maske takmadığı belirlenen bir vatandaş, kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarına kimliğini vermemek için direndi. Şahsın, kendisinin kimliğini isteyen polisleri “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehdit etti. Daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan şahsın, telefonda konuştuğu kişiye, “bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demesi ise dikkat çekti.

AW122792_02

'GÖRÜŞECEĞİZ'

Adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “görüşeceğiz” diye yanıt verdi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalanınca 129 daire karantinaya alındıApartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalanınca 129 daire karantinaya alındı
Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Niğde'de kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
Gaziantep'te Teknofest’te 'savaş' paniği! Jetler ve helikopterler kalktı, vatandaş tedirgin oldu
Büyük panik! Görenler savaş çıktı sandı
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalanınca 129 daire karantinaya alındı
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalanınca 129 daire karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.