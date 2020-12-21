HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleri gündem olmuştu! Bu kez de bekçiye saldırdığı iddia edilen o kurye konuştu

'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleri gündem olmuştu! Bu kez de bekçiye saldırdığı iddia edilen o kurye konuştu

21.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleri gündem olmuştu! Bu kez de bekçiye saldırdığı iddia edilen o kurye konuştu

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürüldü. Aksu, bekçiler ile yaşadığı tartışmanın detaylarını anlatırken, "O an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.

Bekçiler ile tartıştığı geceyi anlatan Cihan Aksu, “Motorumu içeri aldım. Tam içeri aldıktan sonra çıkacaktık, kapının önündeydik. Kepeklerin inmesini bekledik. O ara bekçiler geçti. Böyle bir üç beş adım geçti sonra geri geldi. Dedi ki ‘masken nerede’ dedi, burada dedim. O maskemi değil dedi, nasıl değil dedim. Ben de merdivenin başındaydım. Aşağı atladım. Böyle yan yana geldik kafa kafaya. Baktım ondan sonra hepsi birden bana çullandı. Elimi ters çevirip böyle duvara yaslamaya çalışıyorlar. Ben hiçbir şey yapmadığım halde gene bu sefer benim üstüme geldiler. Bana sürekli beni tehdit ettiler. Dediler işte biz senin habere çıkan kişi olduğunu bilseydik daha farklı davranırdık, kötü davranır gibisinden konuştular. Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar” dedi.

Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım diyen Aksu, “İki parmağım çatladı yani ben derdimi anlatmıyorum. Ben bu iki tane de bekçiden özellikle şikayetçiyim. Hem tehdit ediyorlar. Yani polislerle bir sıkıntımız yok. Kendileriyle gerçekten sıkıntımız yok ama bekçiler çok farklı davranıyorlar insanlara ağır konuşuyorlar, dik dik konuşuyorlar, böyle insanları tehdit ediyorlar. Hiçbir rica ya da bir güzel üslup yok. Biz bunlarda şikayetçiyim. Dedim söyledim. Ters kelepçe, hastane hastaneye götürüyorlar. Bu şekil olayı örtbas ettiler. Bir de demişler yumruk attı. Ben yumruk falan atmadım yani. Vurmadım, küfür etmedim vurmadım. Sadece sinirlendim yani o nedir bu maske olayından dedim çektiğimiz dedim. Bu boyunluk beğenmiyorlar. Herkes bez maske takıyor. Herkes bu devletin bu beyaz verdiği maskeyi takmıyor ki herkes bez bu maskeyi takıyor. Ben de bu motoru kullandığım için boyunu takıyorum. Havalar soğuk zaten söyle söyleyeyim biz devletimizi, milletimizi seviyoruz, bizi herkes iyi tanıyor bizim polis teşkilatıyla sıkıntımız yok. Başka bir olay yaşandı tatsız bir olay. Biz bundan da çok memnun değiliz. Ama şunu söyleyeyim devletimizle, milletimiz de, polisimiz de hiçbir sıkıntımız yok, onlar da beni biliyor, Çoğu aramız çok iyi. Oldu, Yani ben o an o akşam hiçbir şey yapmadığım halde” şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Sokak ortasında katletmişti! Detayları ortaya çıktıSokak ortasında katletmişti! Detayları ortaya çıktı
19 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!19 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Konya'da sokak ortasındaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Sokak ortasında katletmişti! Detayları ortaya çıktı

Cinsel istismardan yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban’ın evinde keşif yapıldı

Cinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişme

Doğurduğu bebeği 3. kattan atan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Doğurduğu bebeği 3. kattan atmıştı! Kendini böyle savundu

Travmatik yelken göğsü nedir? Hangi belirtilere sahiptir?

Nefes darlığı ve ağrılı solunum yaşıyorsanız dikkat!

Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı bomba elinde patladı

Akılalmaz olay! Kendi yaptığı bomba elinde patladı

UV indeksi ne demektir? UV radyasyondan nasıl korunabiliriz?

Meteoroloji sayfasında duyuruyor! O uyarı dikkate alınmazsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.