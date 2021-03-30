"Bana Türkiye'ye Yaptırımdan Bahsetmeyin"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesi, AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'den Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalar geldi. Borrell, "Bana Türkiye'ye yaptırımdan söz etmeyin. Biz Türkiye'ye el uzatmaya, Boğaz'a bir köprü kurmaya karar verdik" dedi.

France 24 televizyonuna canlı bağlanarak son AB zirvesine ilişkin soruları yanıtlayan Borrell, "AB yöneticileri 6 Nisan'da Türkiye'ye gidecekler. Türkiye'ye yaptırım konusu gündeme gelir mi?" sorusuna, "Türkiye'ye el uzatmaya, Boğaz'a bir köprü kurmaya karar verdik. Türkiye ile olabilecek en iyi ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Bana yaptırımdan söz etmeyin. Tam tersine Türkiye'ye pozitif bir yaklaşım istiyoruz. Eğer bu pozitif yaklaşım işe yaramazsa, o zaman ne yapacağımızı göreceğiz. Ama şimdilik iki tarafta da pozitif bir ortaklık inşa etme arzusu var. İki tarafın da birbirine ihtiyacı var" yanıtını verdi.

Türkiye ile "ne yapılabileceğini görme kararının alındığını" vurgulayan Borrell, "Kıbrıs sorununun çözümü için BM himayesinde müzakereler var. Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda masaya oturdu. Biz AB olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesini konuşacağız. Ve Suriye'de 4 milyon göçmenin yükünü çeken Türkiye'ye yardıma devam etmeye karar verdik. Çok kötü bir 2020 yılı geçirdikten sonra, şimdi Boğaz'a bir köprü kurmanın yollarını araştırıyoruz" dedi.