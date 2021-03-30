HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Bana Türkiye'ye Yaptırımdan Bahsetmeyin"

"Bana Türkiye'ye Yaptırımdan Bahsetmeyin"

30.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerinin 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacakları görüşme öncesi Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesi, AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'den Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalar geldi. Borrell, "Bana Türkiye'ye yaptırımdan söz etmeyin. Biz Türkiye'ye el uzatmaya, Boğaz'a bir köprü kurmaya karar verdik" dedi.

France 24 televizyonuna canlı bağlanarak son AB zirvesine ilişkin soruları yanıtlayan Borrell, "AB yöneticileri 6 Nisan'da Türkiye'ye gidecekler. Türkiye'ye yaptırım konusu gündeme gelir mi?" sorusuna, "Türkiye'ye el uzatmaya, Boğaz'a bir köprü kurmaya karar verdik. Türkiye ile olabilecek en iyi ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Bana yaptırımdan söz etmeyin. Tam tersine Türkiye'ye pozitif bir yaklaşım istiyoruz. Eğer bu pozitif yaklaşım işe yaramazsa, o zaman ne yapacağımızı göreceğiz. Ama şimdilik iki tarafta da pozitif bir ortaklık inşa etme arzusu var. İki tarafın da birbirine ihtiyacı var" yanıtını verdi.

Türkiye ile "ne yapılabileceğini görme kararının alındığını" vurgulayan Borrell, "Kıbrıs sorununun çözümü için BM himayesinde müzakereler var. Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda masaya oturdu. Biz AB olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesini konuşacağız. Ve Suriye'de 4 milyon göçmenin yükünü çeken Türkiye'ye yardıma devam etmeye karar verdik. Çok kötü bir 2020 yılı geçirdikten sonra, şimdi Boğaz'a bir köprü kurmanın yollarını araştırıyoruz" dedi.

"Göçmenlerin Akdeniz'de boğulmasını engellemek lazım"

France 24'ün, "Göçmen anlaşması ile Avrupa kendisini bağlamadı mı?" sorusuna da Borrell şu yanıtı verdi:

"Bu soruya bir soru ile yanıt verebilir miyim? Acaba Avrupa bu 4 milyon göçmeni kendi topraklarına almaya hazır mı? Eğer hazırsa buyursunlar. Ama elbette hazır değiller. Eğer hazır değillerse, göçmenlerin Doğu Akdeniz'deki tehlikeli yolculukta boğulmalarını engellemek lazım. Eğer Türkiye'de kalıyorlarsa, Türkiye'ye bu yükün sosyal ve ekonomik boyutunu kaldırabilmesi için yardım etmek lazım. Bu yardımların tamamına yakını doğrudan göçmenlerin temel ihtiyaçlarına gidiyor. Bu neden problem yaratıyor, bunu anlamıyorum."

ABD Başkanı Joe Biden'ın "AB'ye, Rusya ile yakınlaşma tehlikesi olan Ankara'ya karşı düşük profil izlenmesini önerdiğine" ilişkin bir soruya da Borrell, "Anthony Blinken ile Brüksel'de görüştüm. Ama kendisi bana böyle bir öneride bulunmadı. Bu nereden geliyor bilmiyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Dava 2. gününde! Suçlu bulunursa alacağı cezaDava 2. gününde! Suçlu bulunursa alacağı ceza
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı! Saldırganların bulunması için ödül koydu

Saldırganların bulunması için 10 bin Euro ödül koydu

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

Dava 2. gününde! Suçlu bulunursa alacağı ceza

NASA'nın Van Gölü fotoğrafı yarı finalde!

NASA'nın Van Gölü fotoğrafı yarı finalde!

Uganda’da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı

38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı!

IŞİD kabusu geri mi dönüyor? Bir kasabayı ele geçirdiler

IŞİD kabusu geri mi dönüyor? Bir kasabayı ele geçirdiler

Bahreyn İsrail'e büyükelçi atadı

Bahreyn İsrail'e büyükelçi atadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.