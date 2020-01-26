Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi

Bursa’da yüzüne bandana takarak silahla marketi soyan şüpheliyi gözleri ele verdi. 100 güvenlik kamerasının incelemesinin ardından zanlı, 3 bin kişi arasından gözlerinden tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün akşam Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü bandanayla kapatan F.K. (20), Çekirge Caddesi üzerindeki bir markete girdi. Çantasından çıkarttığı silah ve bıçakla kasadaki 2 kadın çalışanı tehdit eden şahıs, kasadaki bin 470 lirayı gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışanların ifadelerini alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin taktığı bandana ve çanta ise marketin yakınlarında bulundu. Bandana ile yüzünü kapatan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin gözlerinden yola çıkarak 100 güvenlik kamerasını inceledi. Bölgede bulunan 100 güvenlik kamerasında 3 bin kişiyi inceleyen ekipler, elinde silah ve bıçakla marketi soyan bandanalı soyguncunun kimliğinin F.K. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın ardından F.K.’nın İstanbul’a gittiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, F.K.’nın bindiği otobüsü belirleyerek, Alibeyköy’de beklemeye başladı. Şüphelinin bulunduğu otobüsü otogara yanaşmasını beklemeden Alibeyköy gişelerinde durduran ekipler, F.K.’yı gözaltına alarak Bursa’ya getirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yüzünü banda ile kapatarak markete giren F.K.’nın eline silahı alarak kasaya yöneldiği görülüyor. Market çalışanlarının tepki göstermesi üzerine elindeki silahı kasaya bırakan gaspçı, eline bıçağı alarak market çalışanlarını tehdit ediyor. Yaşanan arbede sırasında market çalışanı kasaya bırakılan silahı alıyor. Gaspçı daha sonra kasada bulunan paraları alarak hızla kaçıyor.

