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Bandırma'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

15.03.2023 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma'da gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Feci kazada1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bandırma'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bandırma'daki kaza Bursa kara yolunun Akçaova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. E. Ü. (33) idaresindeki otomobil, Bandırma- kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen H. K. (45) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Daha sonra aynı yönde seyreden M.K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü de E.Ü'nün aracından yola düşen motor bloğuna çarptı.

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OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Üç aracın karıştığı kazada, E.Ü'nün aracındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. E.Ü. ile kamyon sürücüsü H.K. yaralandı.

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Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bandırma

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