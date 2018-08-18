Bandırma Feribot İskelesi'nde bayram yoğunluğu

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne giden tatilciler, Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.
Bandırma Feribot İskelesi'ne yanaşan feribottan inen tatilcilerin araçları, uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk, kent içi trafiğinde de aksamalara yol açtı.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO), İstanbul (Yenikapı)-Balıkesir (Bandırma) arasında normalde 4 olan günlük sefer sayısı, 8'e çıkarıldı. Aynı hatta, ayrıca 4 deniz otobüsü seferi de gerçekleştirilecek. Yetkililer, talebe göre sefer sayısının artırılabileceğini bildirdi.
Hızlı feribotlarla İstanbul'dan Bandırma'ya günlük 2 bin araç ve 10 bin yolcunun taşınması bekleniyor.
Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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