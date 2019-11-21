Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA)- MUSTAFA Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a geldiği vapurun bire bir kopyası olan Bandırma Gemi Müzesi, 9 günlük ara tatilde öğrenci ve velilerin ilgi odağı oluyor.

Kentte, öğrenciler ve veliler, bu yıl ilk defa uygulanan 9 günlük ara tatilde müzelere akın etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir aynısı olarak sergilenen Bandırma Gemi Müzesi de, ara tatilde en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere çok sayıda kişi müzeyi ziyaret etti. Çevre illerden gelen öğrenciler de, müzeye yoğun ilgi gösterdi. Müzede, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykellerinin sergilendiği oda da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

'YOĞUN ZİYARET ALIYORUZ'

Müzede rehber olarak görev yapan Zeynel Abidin Diktere, ara tatilde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, “Ara tatilde öğrenciler müzeye gelmeye başladı. Gelen öğrencilerimize alt katta bulunan sergi salonumuzda, milli mücadeleyi, Atatürk’ü ve Samsun’u anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca içeride Atatürk’ün kıyafetleri de sergileniyor bunlarla ilgili de bilgiler veriyoruz. Bu 9 günlük tatilde ziyaretçi sayısında yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Müzeyi yılda ortalama 500 bin kişi ziyaret ediyor, bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz. Tatil nedeniyle yoğun ziyaret alıyoruz ”dedi.