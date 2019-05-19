HABER

'Bandırma', karton teknelere ilham oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında karton tekne yarışmasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.  İskenderun sahilindeki İskele yanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada, yarışmacılar koli bandı ve karton kullanarak yaptıkları tekneler ile mavi denizde yol almaya çalıştı.  On takımın mücadele ettiği 3.

'Bandırma', karton teknelere ilham oldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında karton tekne yarışmasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.
İskenderun sahilindeki İskele yanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada, yarışmacılar koli bandı ve karton kullanarak yaptıkları tekneler ile mavi denizde yol almaya çalıştı.
On takımın mücadele ettiği 3. Karton Tekne Yarışması’nın başlama işaretini İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan verdi. Bazen takım halinde bazen ise tekli olarak yarışan yarışmacıların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Demirhan, "3. Karton Tekne yarışmasını 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılını anmak için bugün burada yapmaya karar verdik. Milli mücadelenin başlangıcında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Gemisi ile karaya çıkıp milli mücadelesini başlattıysa biz de onu anımsayarak karton tekneler ile karaya çıkmaya çalışacağız" dedi. 50 metrelik parkurda kıyasıya mücadelenin ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışma sonunda dereceye giren Mehmet Kartal Bilen ve ekibine ödüllerini İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan verdi.

FOTOĞRAFLI

'Bandırma', karton teknelere ilham oldu'Bandırma', karton teknelere ilham oldu'Bandırma', karton teknelere ilham oldu'Bandırma', karton teknelere ilham oldu

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteriSolo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Erdoğan: Gençlerimizle bir araya geldiğimizde geleceğimize güvenim pekişiyorErdoğan: Gençlerimizle bir araya geldiğimizde geleceğimize güvenim pekişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.