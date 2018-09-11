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Bandırma ve Erdek'te palamut bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, avlanan 2 bin kasa palamut, fiyatları düşürdü.

Bandırma ve Erdek'te palamut bereketi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, avlanan 2 bin kasa palamut, fiyatları düşürdü. 20 liradan satılan palamutun filatı 7,5 liraya indi.
Bandırma ve Erdek körfezlerinde palamut bereketi yaşanıyor. Balıkçıların avlayıp, hale getirdikleri palamutlar, fiyatları düşürdü. Daha önce tanesi 20 TL'ye satılan palamutun fiyatı 7.5 TL'ye kadar düştü. Bandırma'da 20 yıldır balık avladığını söyleyen Hüseyin Özden, "Uzun bir süreden sonra ilk kez bu mevsimde bu kadar bol palamut avladık. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

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Bandırma ve Erdek'te palamut bereketi

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