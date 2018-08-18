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Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde, vatandaşlar İstanbul'dan feribot ile Bandırma'ya gelip buradan Balıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege'ye gidiyor.

Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde, vatandaşlar İstanbul'dan feribot ile Bandırma'ya gelip buradan Balıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege'ye gidiyor.
9 günlük Kurban Bayramı'nın ilk gününde, İstanbul'dan İDO'ya ait feribota binen vatandaşlar Bandırma'ya gelip, buradan da araçlarıyla ya da otobüslerle Balıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege sahillerine gidiyor. İstanbul'dan gelişte yaşanan yoğunluk nedeniyle İDO'nun feribot sayısını bir artırarak 6'ya çıkarttığı öğrenildi. Feribotların bir günde İstanbul'dan Bandırma'ya yaklaşık 6 bin yolcu ve 1300 araç taşıyacağı belirtildi.
İstanbul'dan feribotların tamamen dolu gelip boş döndüğünü belirten İDO yetkilileri, bayram sonrası ise durumun tam tersi olacağını söyledi.

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Bandırma'da bayram tatili yoğunluğuBandırma'da bayram tatili yoğunluğuBandırma'da bayram tatili yoğunluğuBandırma'da bayram tatili yoğunluğu

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