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Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen İstanbullular, feribot ile geldikleri Balıkesir'in Bandırma iskelesindeki limanda yoğunluğa neden oldu.

Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen İstanbullular, feribot ile geldikleri Balıkesir'in Bandırma iskelesindeki limanda yoğunluğa neden oldu.
İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı nedeniyle Balekisir'in sahil ilçeleri ile Ege'ye gitmek isteyen tatilciler, feribot ve deniz otobüsü ile geldikleri Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki limanda yoğunluğa neden oldu. Tatilciler araçları ve bekleyen yolcu otobüsleri ile tatil yapacakları yere giderken yaşanan yoğunluğu dikkate alan İDO, İstanbul- Bandırma arasındaki sefer sayısını bayram nedeniyle itibaren artırdı. İDO, normalde 4 olan feribot sayısını 6'ya yükseltirken ek olarak iki deniz otobüsü seferi koydu. İDO'nun bugün ve yarın toplamda 2 bin 200 araç ve 10 bin 900 yolcu taşıması bekleniyor.
Bayram öncesi İstanbul'dan gelecek yolcuları bayram sonrası ise dönüşü dikkate alan İDO koyuduğu ek seferler ile sabah saat 07.00 ile saat 03.00 aralarında yolcu taşıyacak.

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Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladıBandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladı

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