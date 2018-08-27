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Bandırma'da bayram tatilinin son günüde feribot yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinin son gününde, normalde 6 olan feribot seferine yoğun talep nedeniyle ek olarak 7 deniz otobüsü seferi konuldu.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinin son gününde, normalde 6 olan feribot seferine yoğun talep nedeniyle ek olarak 7 deniz otobüsü seferi konuldu. Bandırma'da, bayram tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Özelikle İstanbul’dan Bandırma, Erdek, Gönen ve Susurluk gibi Balıkesir’in ilçelerine bayram ziyaretine gelenler ile Ege Bölgesi’nin sahil bölgelerinden gelenler deniz otobüsünü ile feribotun son iki seferleriyle yola çıkarken saat 22.30, 23.00 ve 23.55 seferlerinde araçlar terminal sahasında uzun kuyruklar oluşturdu, yaya yolcular ise gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Ek seferlere rağmen bilet bulamayanlar ise araçlarıyla karayoluna yönelirken yaya yolcular da otobüs terminallerine yöneldi. Tamamen dolu olan deniz otobüsünün son 2 seferinde 900 yolcu taşınırken, feribotun son iki seferinde ise 440 araç ile 2 bin yolcu taşındı.

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