HABER

Bandırma'da 'bayram' yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk oluştururken, sefer sayıları artırıldı.

Bandırma'da 'bayram' yoğunluğu

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk oluştururken, sefer sayıları artırıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandı.
Ramazan Bayramı tatitili mesai bitimiyle başlarken, İstanbul’dan İzmir ve Ayvalık’a giden tatilciler, rotalarında bulunan Bandırma Feribot İskelesi’nde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) sefer sayısını artırdı. Bayram yoğunluğu nedeniyle bugün karşılıklı yedişer kez sefer yapıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandıklarını kaydederken, diğer bir kısmı ise haftalar öncesinden bileti aldıklarını belirtti. Genellikle Ramazan Bayramı’nın tatilini aileleriyle birlikte geçirmek isteyen İstanbul’daki öğrenciler de denizyolu ulaşımını tercih etti.
Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri ise hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Bandırma'da 'bayram' yoğunluğuBandırma'da 'bayram' yoğunluğuBandırma'da 'bayram' yoğunluğuBandırma'da 'bayram' yoğunluğu

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı
Çamlıca Gişelerde Drone'lu trafik denetimleriÇamlıca Gişelerde Drone'lu trafik denetimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.