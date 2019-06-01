Bandırma'da 'bayram' yoğunluğu

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk oluştururken, sefer sayıları artırıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandı.

Ramazan Bayramı tatitili mesai bitimiyle başlarken, İstanbul’dan İzmir ve Ayvalık’a giden tatilciler, rotalarında bulunan Bandırma Feribot İskelesi’nde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) sefer sayısını artırdı. Bayram yoğunluğu nedeniyle bugün karşılıklı yedişer kez sefer yapıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandıklarını kaydederken, diğer bir kısmı ise haftalar öncesinden bileti aldıklarını belirtti. Genellikle Ramazan Bayramı’nın tatilini aileleriyle birlikte geçirmek isteyen İstanbul’daki öğrenciler de denizyolu ulaşımını tercih etti.

Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri ise hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

