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Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu yıl 30.’su düzenlenen Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, Haluk Levent’i ağırladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu yıl 30.’su düzenlenen Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, Haluk Levent’i ağırladı. Ünlü şarkıcı, Ankara ve Bandırma konserlerinin gelirleriyle kanserden ölen Neslican Tay için bir anıt mezar yaptıracağını söyledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere katılım rekoru kırıldı. Konserde Haluk Levent, sevilen birçok şarkısının yanı sıra Aydın yöresi türkülerini de seslendirdi. Haluk Levent, konserinde yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Neslican Tay’ı unutmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren konserinde Neslican Tay’ın sevdiği parçaları seslendiren ünlü şarkıcı, daha önce sosyal medya hesabından duyurduğu gibi Ankara ve Bandırma konserlerinin gelirleriyle Neslican’a bir anıt mezar yaptıracağını yineledi.
Konserde ara ara seyircilerin arasına karışan sanatçı, meydanda adım atmadık yer bırakmadı. Alanı tek tek dolaşan sanatçı, şarkılarını binlerce seveni ile birlikte seslendirdi. Levent, konserin bir kısmında seyircilere telefon ışıklarını kapatıp açtırarak görsel bir şölene imza attı. Müzik hayatında yazmış olduğu birbirinden güzel parçalarının yanı sıra Cem Karaca’nın efsane parçalarından ‘Islak Islak’ı seslendirip, İzmir Marşı ile final yapan Haluk Levent, dinleyicileri adeta mest etti.

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı

Bandırma’da Haluk Levent rüzgârı
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