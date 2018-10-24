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Bandırma'da hamsi bolluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçı tekneleri, ağlarına takılan tonlarca hamsi ile döndü.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçı tekneleri, ağlarına takılan tonlarca hamsi ile döndü. Balıkçılık yapan Emin Gürel, hamsinin kasasının 30-35 liradan satıldığını söyledi. Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bandırma Körfezi'ne 15-20 mil uzaklıkta Kapıdağ ve Fener Adası açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına tonlarca hamsi takılırken 'Görenler 2' isimli tekne 2 bin kasa hamsi ile rıhtıma geldi. Balıkçı Emin Gürel, 1 kasa hamsinin 30-35 liradan satıldığını söyleyerek, "Hamsi çok bol. Balıklar güzel. İlerleyen günlerde inşallah daha da güzel olacak. Hamsi mevsimi başladı" dedi. Balıkçı Ali Çakıroğlu da, 2 ay süren palamut sezonunun sonuna geldiklerini söyleyerek, "Palamut bu sezon boldu, şimdi azaldı ve fiyatı yükseldi. Şimdi hamsi sezonu başladı. Bugün balıkçılar bol hamsi ile döndü" dedi.

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