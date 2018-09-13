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Bandırma'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Bandırma'da sağanak

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Bandırma'da sabah saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra kesildi, akşam saatlerinde yeniden başladı. Giderek şiddetini artıran artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.
Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve Nato caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

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Bandırma'da sağanakBandırma'da sağanakBandırma'da sağanakBandırma'da sağanak

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