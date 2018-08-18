Bandırma'da tatilci yoğunluğu

Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)-KURBAN Bayramı nedeniyle dokuz günlük tatili fırsat bilen İstanbul'da yaşayan tatilciler feribot ile Bandırma'ya gelip buradan tatillerini yapacakları Balıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege'ye gidiyorlar. Kalabalık halinde feribottan inenler ilginç görüntü sergiliyorlar. İstanbul'da yaşayanlar, kurban bayramının ilk gününde kara ve deniz yolu ile tatil yapacakları yerlere akın ediyor. İstanbul'dan İDO'ya ait feribota araçları ile binen tatilciler Bandırma'ya gelip buradan otomobilleri veya bekleyen otobüslere binerek daha önceden tatil yapacakları Bandırma'nın sahil ilçeleri ile Ege sahillerine gidiyorlar. Bayram öncesi İstanbul'dan gelişte yaşanan yoğunluk nedeniyle İDO feribot sayısını bir artırarak altıya çıkartıp İstanbul'dan Bandırma'ya 6 bin yolcu ve bin 300 araç taşıyacak. Bayram öncesi İstanbul'dan feribotların tamamen dolu olarak gelip boş döndüğünü belirten İDO yetkilileri, bayram sonrası ise feribot ile deniz otobüslerinin İstanbul'a dolu gidip oradan boş geleceğini açıkladılar.

