Bandırma'da tatilcilerin dönüş kuyruğu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından tatil bölgelerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Bandırma Limanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan ve kurban bayramı tatilini Ege Bölgesi ile Balıkesir'in sahil ilçelerinde geçiren tatilciler, son günü beklemeden dönüş yolculuğuna başladı. Önceden aldıkları biletlerle Bandırma'dan, İDO'ya ait feribot ve deniz otobüsü ile İstanbul'a gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. İDO'nun Bandırma- İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasındaki 6 olan sefer sayısı, yarın 10'a çıkartılacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak feribot seferleri gece saat 23.55'e kadar devam edecek.

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