HABER

Bandırma'da tatilcilerin dönüş kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından tatil bölgelerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından tatil bölgelerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Bandırma Limanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'da yaşayan ve kurban bayramı tatilini Ege Bölgesi ile Balıkesir'in sahil ilçelerinde geçiren tatilciler, son günü beklemeden dönüş yolculuğuna başladı. Önceden aldıkları biletlerle Bandırma'dan, İDO'ya ait feribot ve deniz otobüsü ile İstanbul'a gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. İDO'nun Bandırma- İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasındaki 6 olan sefer sayısı, yarın 10'a çıkartılacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak feribot seferleri gece saat 23.55'e kadar devam edecek.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusuEski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu
Bayılan işçiye ilk müdahale doktor başkandanBayılan işçiye ilk müdahale doktor başkandan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.