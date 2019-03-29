Bandırma'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin, uyuşturucu maddelere, 'araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul' gibi kod isimler takarak, satış yaptıkları belirlendi.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bandırma'da bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipleri, çete lideri S.T. ve çete üyeleri M.P., G.A., S.Ö., B.Ö. ve H.C.'yi gözaltına aldı. Zehir tacirlerinin, uyuşturucu maddelere, 'araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul' gibi kod isimler takarak satış yaptıkları belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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