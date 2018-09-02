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Bandırma'da yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı (GÖRÜNTÜLÜ)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 03:34 | Son Güncelleme

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA )-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 10 kişi yaralandı.  Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi.

Bandırma'da yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı (GÖRÜNTÜLÜ)

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA )-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 10 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selahattin Güder (65) idaresindeki 10 E 9684 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yola dökülen kaygan madde nedeniyle hâkimiyetini kaybederek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan yolcu olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bandırma'da yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı (GÖRÜNTÜLÜ)Bandırma'da yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı (GÖRÜNTÜLÜ)

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