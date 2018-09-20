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Bandırma'daki kaza, öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 23:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde,  iki otomobilin çarpışması sonucu öğretmen çiftten İsmail Yaman (27) hayatını kaybederken, eşi Esra Duman Yaman (28) ile oğlu Kerem Yaman (2) ve diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Bandırma'daki kaza, öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu öğretmen çiftten İsmail Yaman (27) hayatını kaybederken, eşi Esra Duman Yaman (28) ile oğlu Kerem Yaman (2) ve diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma-Bursa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bandırma’dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman ise yaralandı. Kazada Baki Üzmez yara almazken, otomobilde bulunan arkadaşı İsmail Kepnek ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem, Bandırma’dan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaman çiftinin Bursa’nın Karacabey ilçesinde öğretmen olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bandırma'daki kaza, öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü, 3 yaralıBandırma'daki kaza, öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü, 3 yaralıBandırma'daki kaza, öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü, 3 yaralıBandırma'daki kaza, öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

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