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Bando okulundan mezun olan tek öğrenci için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okulda KKTC vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen ve tek mezun olan Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan'a diploması verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Okul Komutanı Topçu Albay Mustafa Karaman yaptı. Karaman, "Bugün Bando Meslek Yüksekokulumuzdan bir öğrencimiz Astsubay Çavuş olmanın gururuyla, huzurlarınızda diplomasını alacak ve meslek hayatına ilk adımını atacaktır. Bu kutsal yuvada, Bando Astsubaylarını yetiştirme onurunu ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain kalkışmanın sonucunda 2016 yılında mezun veremeyen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu halihazırda Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devem etmektedir. Bugün KKTC'den bir öğrencimiz astsubay çavuş olmanın gururuyla bizlerin ve siz ailelerin şahitliğinde diplomasını alacaktır" dedi.
Okulun tek mezunu olan KKTC vatandaşı Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan (20), "bugün haklı bir gurur ve heyecan yaşadığını" söyleyerek, "Bugünlere ulaşmamız için imkan ve desteklerini esirgemeyen, bizleri yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapan komutanlarıma ve bu mutlu günde benimle aynı sevinci, heyecanı ve gururu paylaşan beni her zaman kucaklayan sevgili aileme saygılarımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ocakta geçirdiğim süre zarfında güzel anılar biriktirdim verimli yıllar geçirdim. Askerlik mesleğinin inceliklerini ve çok sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu öğrendim" diye konuştu.
Karaoğlan konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Ardından Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller tarafından, Karaoğlan'a plaket ve diploması verildi.
Mezun olan Batuhan Karaoğlan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Silahlı Kuvvetler Bando Okullar Komutanlığı lise bölümünde ihraç edilmeyen 4 yabancı öğrenci arasında olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yılda yine KKTC vatandaşı olan 3 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Okul Komutanı Mustafa Karaman'ın konuşması

-Mezun olan Karaoğlan'ın konuşması

-Karaoğlan'ın yaş kütüğüne dönem plaketini çakması

-Tuğgeneral Güzeller tarafından plaket verilmesi

-Detay

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Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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