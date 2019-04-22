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Bando ve Ciğer Festivali öncesi kedilere yarım ton ciğer dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

Bando ve Ciğer Festivali öncesi kedilere yarım ton ciğer dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Belediye tarafından 26-28 Nisan'da düzenlenecek 9. Bando ve Ciğer Festivali öncesinde, barınaktaki kedilere yaklaşık yarım ton ciğer verildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciğerciler olarak festival haftasında ilk etkinliklerini barınakta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kedilerin en sevdiği yiyeceğinin ciğer olduğunu ifade eden Dinar, "Festivalimizin hafta başlangıcı. Biz de ilk ziyaretimizi Sokak Hayvanları Barınağına yaptık. Biz hayvanlara duyarlı bir kentiz. Bu ciğer dağıtımını yaygınlaştıracağız. Bu yıl festivalin dokuzuncusu düzenleniyor. 10 ülkeden bando takımları gelecek. Uluslararası özelliği olan büyük bir festival. Biz ciğerciler olarak festivale en iyi şekilde hazırlandık. Yüz binlerce kişiye ciğer dağıtacağız." şeklinde konuştu.

Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği Başkanı Niyazi Yavuz da festival için hummalı bir hazırlık içinde olduklarını belirterek, "Bu hafta bizim haftamız. İnşallah 3 tona yakın ciğer dağıtmayı planlıyoruz. Herkesi Edirne'ye davet ediyoruz." dedi.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali 26-28 Nisan'da yapılacak.

Festivalin son günü Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz ciğer dağıtılacak.

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