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Bangkok Büyükelçisi, U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayan Milli Takımı'nı ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 20:46 | Son Güncelleme

Bangkok Büyükelçisi, U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayan Milli Takımı'nı ağırladı

BANGKOK (AA) - Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland'da 23-28 Mayıs'ta düzenlenecek "Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar U25 Dünya Şampiyonası"na katılmak için ülkeye gelen U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayan Milli Takımı oyuncularını ağırladı.

Milli basketçilerle Bangkok'daki Türk Büyükelçiliği konutunda bir araya gelen Akgün, 25 yaş altı kategorisinde Türkiye'nin ilk defa temsil edileceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve milli takıma başarılar diledi.

AA muhabirine konuşan Akgün, "Yaşları 15-22 arası değişen genç sporcularımızı, antrenörleri ve teknik heyetimizi Büyükelçilik konutunda ağırladık. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Kendilerine daha da moral vermeye çalıştık. Her şeyden önce burada bizleri temsil etmelerinin çok önemli olduğunu vurguladık." dedi.

Akgün, milli basketçileri oldukça canlı ve başarıya odaklı gördüğünün altını çizdi.

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar U25 Dünya Şampiyonası", 23-28 Mayıs tarihlerinde Tayland'ın Suphanburi kentinde gerçekleştirilecek.

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