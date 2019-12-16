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Bangladeş 49. Zafer Bayramı’nı kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

1971 yılında 9 ay boyunca Doğu ve Batı Pakistan arasında süren kanlı savaşı kazanarak Pakistan’dan ayrılıp dünya haritasında bağımsız olarak yerini alan Bangladeş, bugün 49.

1971 yılında 9 ay boyunca Doğu ve Batı Pakistan arasında süren kanlı savaşı kazanarak Pakistan’dan ayrılıp dünya haritasında bağımsız olarak yerini alan Bangladeş, bugün 49. Zafer Bayramı’nı kutluyor.
Eski adıyla Doğu Pakistan ve daha sonra Bangladeş Halk Cumhuriyeti olarak bağımsızlığı elde eden Bangladeş, egemen gücü olan Batı Pakistan’a karşı tam 9 ay savaştı. 25 Mart 1971’de Doğu Pakistan halkı ve güvenlik görevlilerine yönelik Batı Pakistan tarafından yapılan saldırı ve çatışma nedeniyle başlanan savaş, 16 Aralık 1971 tarihine kadar sürdü. Savaşta, 3 milyon Doğu Pakistan halkı ve güvenlik görevlileri Batı Pakistan tarafından öldürülürken binlerce kadın tecavüze uğradı. Acıları geride bırakan Bangladeş, bugün 49. Zafer Günü’nü kutluyor.
Bangladeş halkı, sabah erken saatlerinde şehitlikleri ziyaret ederek, anıt mezarlara çiçek bıraktı, dua etti. Ülke genelinde ev, iş yeri, sokak ve caddeleri bayraklarıyla süslendi. Hükmet ve muhalif partiler ayrı ayrı anma töreni, seminer, yürüyüş ve kutlamaları da düzenledi.
49. Zafer Bayramı nedeniyle Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve Başbakanı Shek Hasina resmi açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, ülkenin bağımsızlığın 48. yılı geride bıraktığı ve 49. yılına adım atığı nedeniyle Bangladeş halkına tebrik etti. Şehitlerin ülkenin en büyük gurur kaynağı olduğunu da belirtilen açıklamada Bangladeş her gün gelişmeye bir adım ilerlediği ve hiçbir tehdit ve zarar bu ilerlemeye engel olamayacağı belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinde de Bangladeş Zafer Bayramı kutlanacak
Öte yandan gurbette olan Bangladeş vatandaşları da ülkesinin Zafer Günü’nü bulunduğu ülkelerde kutluyor. Zafer Günü nedeniyle İngiltere, ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesinde kutlamalar düzenledi. Türkiye’de ise Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu (YTB) ve Bangladeş Öğrenci Birliği Türkiye (BASTA) arasında yapılan iş birliğiyle Bangladeş Halkı Cumhuriyeti İstanbul Konsolosunda 21 Aralık gerçekleştirilecek. Ayrıca Bangladeş Büyükelçiliği Ankara da Türkiye’nin birçok ilde yaşayan Bangladeş vatandaşlarıyla kutlama programları düzenliyor.

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